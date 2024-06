Ágata decidiu brincar com os seguidores das redes sociais, este sábado, dia 1 de junho, mas acabou por voltar a estas plataformas para explicar que não, não tinha feito alterações radicais no rosto.

A cantora, de 64 anos, gravou um vídeo recorrendo a um filtro que a deixou com as maçãs do rosto e os lábios muito salientes, o que levou a que algumas pessoas pensassem que se havia submetido a uma intervenção estética drástica.

Horas depois, em resposta a um dos diversos comentários que ou questionavam o aspeto ou criticavam essa alegada alteração no rosto, Ágata esclareceu que apenas utilizou um filtro.

"Como estava a falar de algo com alguma piada, pensei em usar o filtro para chamar à atenção e para perceberem que estou a brincar", justificou Ágata, depois, num segundo vídeo.

