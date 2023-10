James Middleton foi visto a passear em Londres com o filho, fruto do seu relacionamento com Alizee Thevenet.

A família Middleton deu as boas-vindas a mais um elemento: James Middleton e Alizee Thevenet foram pais pela primeira vez. Conforme destaca a imprensa internacional, o irmão de Kate Middleton e a companheira foram vistos a passear com o bebé em Notting Hill, Londres. Segundo a revista Hello!, James empurrava um carrinho de bebé igual ao que Kate usou quando foi mãe do príncipe George, o seu filho mais velho, e da princesa Charlotte.

© MATT DUNHAM/AFP/ Getty Images Este carrinho de bebé é considerado um dos melhores e mais luxuosos do mercado. A título de curiosidade, também Diana, sogra de Kate, usou carrinhos da Silver Cross com William e Harry. Leia Também: Já nasceu o filho de James Middleton