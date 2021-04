Este domingo, dia 18 de abril, Kourtney Kardashian completou 42 anos de vida, data que o namorado, Travis Barker, quis evidenciar de forma muito especial.

Na sua conta de Instagram, a empresária mostrou uma das divisões da sua casa repleta de flores, tanto no teto como no chão.

"As tulipas e as gardénias são as minhas flores favoritas", afirmou a Kardashian na sua conta de Instagram. "A minha casa toda cheira divinalmente"; notou ainda.

Recorde-se que a primeira vez que se falou do casal foi em janeiro e, desde então, ambos têm-se mantido inseparáveis. Aliás, Barker já fez uma tatuagem de Kourtney no seu peito.

Imagem da quantidade de flores que a empresária recebeu do namorado.© Instagram - Kourtney Kardashian

