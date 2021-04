Manuel Serrão foi anunciado como o próximo convidado do programa 'Conta-me'. A conversa, que será emitida este sábado, dia 10, pelas 14 horas, vai ser conduzida pela também portuense Maria Cerqueira Gomes.

"Este sábado, o Porto vai estar em grande no 'Conta-me'. Será que está preparado para esta grande conversa entre o Manuel Serrão e a nossa Maria Cerqueira Gomes?", lê-se nas redes sociais da TVI, onde foi dada a novidade.

Acérrimo adepto do FC Porto, Manuel Serrão destacou-se no pequeno ecrã com os comentários desportivos no programa 'Prolongamento', da TVI24, onde defendia do seu clube do coração.

