Patrícia Tavares esteve hoje à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa das manhãs da TVI - 'Dois às Dez'. A artista, que se prepara para entrar na nova novela do canal, falou de um dos pesos que durante muito tempo carregou em relação ao irmão.

Tendo descoberto a paixão pela representação ainda muito nova, Patrícia notou que depois de ouvir que "não existiam dois talentos na mesma família", pensou que estava a deixar o irmão para trás.

"Questiono-me muito. Às vezes queria só desligar. Em relação ao meu irmão durante muito tempo pensei que tinha enganado muita gente e que nem eu nem ele iríamos ser felizes", confessou.

"Permiti-me sossegar e aceitei o caminho da vida", completou, notando que olha para o irmão com um enorme orgulhoso e que comprovou que podem existir muito mais do que dois talentos numa família.

