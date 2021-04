Cecília Henriques foi mãe pela primeira vez no passado dia 31 de março. O nascimento da pequena Celeste, fruto do seu relacionamento com o músico Filipe Sambado, tratou-se de um momento marcante, mas nem tudo foram rosas, conforme a atriz evidenciou numa conversa com João Baião e Diana Chaves.

"Odiei o parto, eu não vou romantizar. O parto é uma coisa horrível", começou por dizer.

"Eu tive 24 horas, ou mais, porque em casa já estava com contrações, a ver se dilatava. Depois pronto, cesariana. Se soubesse tinha pedido logo", recorda.

Entretanto, fez um desabafo: "Gostava que me tivessem dito a verdade, que aquilo é horrível. É ótimo quando ela sai".

Agora, está a viver numa "bolha de amor", como a própria notou: "Estamos super felizes no acampamento do amor, ela é super fofinha, deixa os pais dormirem. (...) A partir do momento em que ela esteve comigo, pareceu que ela esteve comigo a vida inteira. Não tive dúvidas ou medo e sei que nem toda a gente sente isso".

Eis a conversa.

