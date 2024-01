O príncipe George pode ser o mais velho dos filhos dos príncipes Gales e um dia vir a subir ao trono, mas parece que a sua irmã mais nova, a princesa Charlotte, é quem 'governa' a casa, prestando sempre muita atenção aos dois irmãos.

A especialista em parentalidade Jo Frost, famosa por conduzir o programa 'Supernanny', deu a sua opinião sobre a relação entre os três irmãos, George, de dez anos, Charlotte, de oito, e Louis, de cinco.

"A Charlotte conhece as regras. Ela é quem está no meio", começou por dizer em entrevista à Hello!. "Ela sabe como manter todos no seu lugar. Há momentos em que observei o George e ele olhava para a irmã, e provavelmente ficou irritado com ela por um minuto e depois grato por ela estar ali e ser capaz de lembrá-lo das coisas", continuou.

"Acho que realmente o que estamos a ver é consciência. O príncipe George e a princesa Charlotte estão a ser instruídos. Eles são criados com uma compreensão dos procedimentos e protocolos reais. E são criados para entender que há uma hora e um lugar [para tudo]".

Contrariamente ao que aconteceu com a educação de William e Harry - em que o mais velho foi criado para ser o futuro rei enquanto o mais novo se sentiu sempre "o que sobra", tal como explicou no seu livro, 'Spare', lançado há precisamente um ano - Jo Frost acredita que os três filhos dos príncipes de Gales são criados como 'iguais'.

"Acho que o William e a Catherine entendem a importância de nutrir a relação entre os irmãos. Atrevo-me a dizer que, na família deles, nunca seria o 'herdeiro e o sobressalente' e sim sobre a importância de todos eles", continuou.

"Existe a compreensão de que é realmente necessária uma equipa, com papéis importantes na defesa da Coroa e da monarquia", terminou.

