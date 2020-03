Selena Gomez esteve à conversa com Kelly Clarkson recentemente no âmbito do seu novo programa, lugar onde surgiu com um novo visual que não passou despercebido.

Conforme nota a imprensa internacional, a artista ter-se-á inspirado numa das personagens da série 'Friends', neste caso, Rachel.

Aliás, este corte até já tem um nome - 'The Rachel'.

Gostou do resultado final?

