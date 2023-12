O Palácio Real de Oslo já está decorado para celebrar esta quadra festiva.

Este foi um ano repleto de eventos e mudanças na família, contando-se entre os principais momentos o anúncio do noivado da princesa Martha Louise com o xamã Durek Verrett, a mudança da princesa Ingrid, futura rainha da Noruega, para uma residência particular - deixando de viver com os pais - e o 18.º aniversário do príncipe Sverre Magnus, o filho mais novo dos príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit.

No entanto, a família reúne-se para celebrar o Natal e o Palácio já está decorado, tal como mostra a publicação feita no Instagram da Casa Real.

"O Natal chegou ao Palácio", pode ler-se, na legenda das imagens, nas quais se pode ver as diversas árvores de Natal do palácio.

