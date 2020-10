Mafalda de Castro, atual apresentadora dos diários da tarde do 'Big Brother', abriu o coração num desabafo partilhado nas redes sociais no qual fala da sua experiência no universo da comunicação.

A digital influencer recordou uma fotografia de 2017, registada antes de se tornar locutora da radio Mega Hits, e começou por frisar: "Olho para ela e vejo outra pessoa".

"Com um bocadinho mais de esperança nas pessoas do que hoje, isso é certo. No entanto, o que se mantém é a confiança que tinha na altura", acrescentou.

"É um trabalho diário mas continuo com a mesma confiança que tinha nesta foto (yeyyy palmas para mim. O mundo da comunicação não me transformou, ainda, numa pessoa rancorosa ou insegura ou competitiva). Achava que ia mudar o mundo, e isso continuo a achar. Mas também achava que era a melhor, e agora já não acho. Até cresci", confessou, por fim.

