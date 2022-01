Houve uma tradição que não foi cumprida este ano no aniversário de Kate Middleton, noticia o revista People. Os sinos da Abadia de Westminster - onde a duquesa deu o nó com o príncipe William em 2011 - não tocaram a propósito do seu aniversário.

A publicação nota que tal aconteceu devido à pandemia, mais precisamente por questões financeiras. Assim, em 2022, os sinos apenas irão tocar para marcar os aniversários da rainha Isabel II e do príncipe Carlos.

"Devido aos desafios financeiros colocados à Abadia pela pandemia da Covid-19, e depois de consulta com o Palácio de Buckingham, os sinos irão apenas tocar para os aniversários da rainha e do príncipe de Gales", informou um representante do realeza em agosto do ano passado.

