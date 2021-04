Sophie Wessex e os filhos acabaram também por se destacar no funeral do príncipe Filipe, que decorreu este sábado, 17 de abril.

Um dos momentos que está a ser comentado na imprensa internacional é precisamente protagonizado pela condessa de Wessex.

Sophie marcou presença na cerimónia fúnebre ao lado do marido, o príncipe Eduardo (filho de Isabel II e Filipe), e dos filhos de ambos, Louise, de 17 anos, e James, de 13.

Enquanto o marido se juntava aos irmãos para o cortejo, Sophie ficou sempre ao lado dos filhos. E quando o jipe passou por eles durante a procissão, com o caixão do príncipe Filipe, a condessa consolou carinhosamente o filho mais novo e colocou a sua mão nas costas no menino.

James foi o membro mais novo da família real a marcar presença no funeral. O menino é o 13.º na linha de sucessão ao trono e é o neto mais novo da rainha Isabel e do príncipe Filipe.

Mais tarde, Sophie foi vista a enxugar as lágrimas, já dentro da capela de São Jorge, onde o duque de Edimburgo foi sepultado.

