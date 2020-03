Depois da vida lhe pregar um susto, na sequência de um AVC que sofreu no início do mês de março, eis que Dolores Aveiro encontra-se atualmente recuperada e acompanhada pela família, por causa do isolamento social.

Ainda esta terça-feira, dia 24, Katia Aveiro partilhou nas InstaStories um ternurento momento no qual a matriarca do clã Aveiro aparece a brincar com a neta.

Antes, sendo uma 'mamã babada', Katia tinha mostrado num outro vídeo a menina feliz a brincar.

