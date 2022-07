Inês Gutierrez resolveu fazer um relato detalhado do dias que se seguiram ao nascimento da primeira filha, Maria Luísa, através do novo episódio do programa 'OH My Baby' - disponível no Instagram.

"A intensidade do meu pós-parto", foi o título escolhido para um desabafo intenso em que a atriz abre o coração e fala sobre todos os processos pelos quais passou, sem medo de abordar temas "íntimos, sensíveis e difíceis".

"O meu pós-parto foi muito pouco glamouroso, senti o melhor e o pior que já tinha sentido em toda a minha vida. O que acontece ao nosso corpo, à nossa cabeça e ao nosso coração é explosivo. E ainda bem que larguei a bomba no Instagram porque algo me diz que daqui a uns meses já não me lembro disto. A memória vai-se claramente, já estou a sentir tudo de uma maneira muito distante… já percebi porque é que há malta a ter tantos filhos", escreveu Inês ao tornar públicas as imagens.

A pequena Maria Luísa, que nasceu em abril deste ano, é a primeira filha de Gutierrez e resulta da relação de longa data com João Montez.

