Margarida Corceiro ficou radiante ao ver o resultado final do projeto de decoração que escolheu para a sua primeira casa e não resistiu a partilhá-lo com os seguidores do Instagram.

A jovem atriz, de 19 anos, quis mostrar "o resultado final da sala", divulgado diversas fotos dos pormenores que escolheu com a ajuda da CBH Interiores.

"O processo demora, vocês sabem que estive alguns tempos com a casa totalmente vazia, mas valeu cada dia de espera e as peças que tenho aqui foram produzidas, uma a uma, para este projeto. Esta mesa de jantar, por exemplo, foi desenhada de raiz para mim e cabem oito pessoas, todas próximas umas das outras, sem a distância das mesas retangulares! Obrigada à CBHome e mal posso esperar para vos mostrar o resto", realçou Margarida ao mostrar as imagens, que estão agra disponíveis na galeria.