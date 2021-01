Sofia Arruda esteve à conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontura da RFM a propósito do seu novo livro. Vários assuntos foram abordados pela atriz e influencer sendo que esta teve a oportunidade de partilhar como conheceu o marido e pai do filho, David Amaro.

"Ele desencalhou o barco da minha amiga e depois é que me desencalhou a mim", brinca.

"Estava de férias com ela, que é a minha madrinha de casamento, no barco dela, decidimos pôr a âncora e quanto tentamos pô-la para cima não funcionava por nada.

Ele veio ter connosco no barco dele, tirou a t-shirt, mergulhou e veio salvar-nos", descreve.

Desde então, o resto é história.

Note-se que Sofia Arruda e David Amaro já são pais de Xavier, de um ano e meio.

