Eduardo Madeira, tal como a grande parte dos famosos portugueses, recorreu nas últimas horas às redes sociais para passar em revista 2021 e destacar o melhor do seu ano.

O ator e humorista resolveu lembrar 10 imagens que o marcaram de alguma forma e tornaram os últimos 12 meses únicos e memoráveis.

Em grande destaque estão, como não poderia deixar de ser, o nascimento da terceira filha e as várias personagens com as quais fez enorme sucesso no programa 'Cristina ComVida'.

