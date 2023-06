Luís Aleluia morreu na passada sexta-feira, dia 23 de junho, e foi recordado por Nuno Azinheira no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"Perdeu-se essencialmente um grande homem, sempre preocupado com os outros. Provavelmente preocupado demais com os outros e menos consigo", começou por dizer o comentador do formato.

"Também nestas alturas tendemos a ser muito egoístas. A maior perda é a do Luís, que perdeu a hipótese de concretizar os tantos projetos que ainda tinha, a hipótese de ver crescer os seus filhos felizes e sustentadamente, de usufruiu do amor e companhia da Zita", desabafou.

"Somos muito egoístas nestas alturas porque pensamos sempre 'agora como vai ser para nós', os que cá ficam, quando a primeira perda é de quem parte", acrescentou, destacando ainda: "O Luís estava sempre presente na vida das pessoas. Era um amigo praticante".

De recordar que o velório do artista realiza-se esta terça-feira nas Capelas Exiquiais da Basílica da Estrela. O cortejo fúnebre está marcado para amanhã, 28 de junho, para o Crematório do Cemitério dos Olivais.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Filho de Luís Aleluia pede para que se use "cores alegres" no funeral