O segundo dia a assumir as tardes da TVI foi para Maria Botelho Moniz especial. A comunicadora, que se encontra a substituir Manuel Luís Goucha durante as suas férias, entrevistou um dos seus melhores amigos: Rui Maria Pêgo.

"Ele já cá está", escreveu Maria através do Instagram, revelando uma fotografia na qual abraça o ator e radialista.

A imagem serviu ainda para mostrar o look que elegeu para este segundo dia diante do programa 'Goucha'. Maria voltou a brilhar, desta vez com um fato cor de rosa combinado com sapatos da mesma cor.

Veja na galeria as imagens que mostram o look ao pormenor.

Leia Também: O look de Maria Botelho Moniz para a estreia nas tardes da TVI