Rita Salema esteve no 'Casa Feliz', esta quarta-feira, 23 de junho, e partilhou com os telespectadores um momento hilariante que viveu com João Baião.

"Foi uma cena em que tu mostraste que eras um homem extraordinário", começou por dizer.

"Estávamos a trabalhar com a nossa querida Marina [Mota]", recordou depois, referindo que as atrizes Margarida Carpinteiro e Cristina Cavalinhos também faziam parte do projeto.

"Nós às vezes riamo-nos muito, portávamo-nos muito mal, fazíamos muitos disparates. E a Marina chegou um dia em que estava já bocadinho cansada e deu-nos não sei quantos 'gritos' - com toda a razão - para nós pararmos de brincar porque já eram três da manhã. Eu estava na cama e o João entrava de roupão", lembrou.

"Mas isso eu combinei com toda a equipa", interrompeu João Baião. "Menos comigo", acrescentou Rita Salema.

"Mas como a Marina já tinha ralhado comigo - e bem - e com o João, o João abriu o roupão e estava completamente nu. Nunca mais [me esqueci]. Estás sempre no meu pensamento. E vou-vos contar... Um grande homem. E conseguiu não rir. Foi extraordinário", contou, proporcionando um divertido momento com muitas gargalhadas.

