Rita Salema foi convidada para cozinhar no programa 'Casa Feliz', da SIC, esta quarta-feira, 23 de junho. Uma presença que se destacou pelas gargalhadas.

A dada altura, os apresentadores João Baião e Diana Chaves estavam a mostrar a 'casa' à atriz quando falaram da cantora Rosinha. Uma vez que Rita Salema não conhecia a artista, Baião fez questão de partilhar algumas músicas com a colega e amiga. Aliás, a equipa do programa até colocou no ar um dos temas da artista, 'Eu levo no pacote'. E as gargalhadas 'falaram mais alto'.

Pouco tempo depois, este momento foi destacada na página oficial de Instagram do 'Casa Feliz'. Veja abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Casa Feliz (@casafeliz)

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Rita Salema