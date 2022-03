O príncipe William e Kate Middleton continuam a sua digressão real, sendo que um dos mais recentes compromissos aconteceu em Belize.

Para marcar presença num encontro com o governador general de Belize, que aconteceu nas ruinas maias de Cahal Pech, Kate estreou um fabuloso vestido cor de rosa choque, com mangas dramáticas e um corte que marcava a cintura.

Uma vez mais, a duquesa de Cambridge decidiu arriscar nos acessórios e apostar no uso de uns brincos maiores, contrastando com os mais discretos com que frequentemente é vista. No mesmo âmbito, a sua clutch branca, com padrão preto, acabou por se destacar.

O vestido, a título de curiosidade, é da The Vampire’s Wife.

Veja na galeria este visual onde Kate surge absolutamente radiante.

