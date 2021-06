Foi através das redes sociais que Fernando Alvim recordou Neno, que morreu na madrugada desta sexta-feira, 11 de junho, aos 59 anos.

O apresentador e locutor juntou-se à onda de homenagens que se espalham pela Internet, tendo destacado uma emotiva mensagem onde recorda o "gigante coração do Neno".

"Conheci-o há poucos anos, mas desde logo, percebi que o Neno que eu só conhecia da televisão e do futebol era de uma dimensão invulgar", começou por escrever.

"Se querem saber, era o coração do Neno, era o gigante coração do Neno, era a forma como o Neno via sempre uma coisa boa para dizer, para falarmos, para rirmos", acrescentou na legenda de uma fotografia de ambos.

Na mesma publicação, recordou a última mensagem que o ex-futebolista lhe "enviou há uns meses". "Gravou em vídeo, é o Neno a enviar-me um abraço depois de eu lhe ter dito o quanto ele era maravilhoso. Ainda agora a vi e acabei a rir-me com ela. É com esta imagem que guardarei sempre o Neno, como a pessoa boa e disponível e divertida que sempre foi. Que bom, que sorte, que privilégio o ter conhecido", destacou, partilhando com os seguidores o referido vídeo que recebeu de Neno.

"Beijos e abraços nesta hora, para todos aqueles que tal como eu, gostavam tanto dele", rematou.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Ricardo Carriço homenageia Neno. "Obrigado pelas gargalhadas"

Leia Também: Rui Unas sobre Neno: "Convidei-o para vir ao Maluco Beleza e ele aceitou"