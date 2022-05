Marta Ortega, filha de Amancio Ortega, assumiu em abril o cargo de presidente do grupo Inditex, que detém empresas como a Zara, Bershka, Massimo Dutti e Pull&Bear, o que gerou ainda mais interesse à sua volta, nomeadamente no que toca ao estilo.

É a terceira filha do dono da Zara e, ao contrário dos irmãos, que se mantiveram afastados do negócio, Marta Ortega cedo começou a querer seguir os passos do pai.

Estudou num colégio em Arteijo, depois num internato na Suíça, rumou ao Reino Unido para estudar Negócios Internacionais e foi em Londres que começou a trabalhar, como vendedora numa das lojas Zara. Desde então que o seu percurso profissional tem sido dentro da Inditex, até há pouco tempo sem um cargo definido.

Antes de se tornar presidente do grupo, há cerca de um mês, e apesar de discreta, Marta Ortega, de 38 anos, sempre deu que falar pelas escolhas dos looks - não estivesse associada a uma das empresas mais influentes do mercado da 'fast fashion'.

Espreite na galeria alguns dos modelitos que marcam o seu estilo.