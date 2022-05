Rita Ferro Rodrigues decidiu aos 45 anos procurar ajuda profissional para melhor a sua saúde física e mental.

Sinthia Puttini foi a profissional em quem confiou para "desinchar e voltar a ter intestinos a funcionar".

"Faço hoje três semanas sem álcool, açúcar, pão e produtos lácteos", conta a apresentadora, que iniciou uma dieta saudável e mudou radicalmente os seus hábitos alimentares.

"Para além desta dieta saudável e depois de uma bateria de análises, prescreveu-me um composto de vitaminas, antioxidantes, probióticos (só coisas boas e naturais) que me fizeram equilibrar, sentir melhor, até a pele está mais bonita. Coisas que me faziam falta e não sabia", explica, dando conta de que tem "aprendido imenso" com todo o processo.

"A saúde/envelhecimento da mulher com mais de 45 anos ainda é um estúpido tabu. E sim, podemos tratar da nossa saúde/autoestima sem excesso de químicos ou intervenções radicais. Eu, por exemplo, agora tento só comer o que a natureza me dá. Nada de processados. Super difícil, mas um desafio giro", nota, por fim, procurando inspirar outras mulheres a cuidarem da sua saúde.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues sobre tiroteio em escola. "Altura de tomar medidas"