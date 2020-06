Como já tinha sido anunciado no passado fim de semana, o príncipe Carlos e a mulher, Camilla, a duquesa de Cornwall, receberam no Reino Unido o presidente Emmanuel Macron.

O político francês visitou Londres nas comemorações do 80.º aniversário do apelo lançado pelo general Charles de Gaulle para continuar a luta contra a Alemanha nazi.

Em nome do governo e de Sua Majestade, o presidente Macron foi recebido pelo casal real na Clarence House, esta quinta-feira.

De acordo com a revista Hola, Macron visitou Londres pela última vez em dezembro do ano passado e na altura foi também recebido pelo príncipe Carlos e Camilla, no Palácio de Buckingham.

Veja algumas imagens deste último encontro na galeria.

Leia Também: Macron vai a Londres celebrar o 80.º aniversário do apelo de de