Sabia que o príncipe Carlos já teve de fugir um fantasma? A revelação é feita por John West no livro 'Britain's Ghostly Heritage', que é agora citado pelo The Sun.

O filho da rainha Isabel II estava em Sandringham quando terá sentido na luxuosa propriedade, em Norfolk, uma presença assustadora que o fez a ele e a um lacaio "fugiram aterrorizados".

"Os cartões de Natal moviam-se sobre as lareiras, as portas abriam-se sozinhas, as luzes acendiam e apagavam e passos misteriosos foram relatados no retiro da rainha em Norfolk", cita a publicação acima referida.

O mesmo livro conta ainda que a princesa Margaret - a irmã mais nova da rainha Isabel II - viu o fantasma da monarca Tudor Elizabeth I num corredor do Castelo de Windsor.

Leia Também: Rainha Isabel II dá os parabéns à bisneta, a princesa Charlotte