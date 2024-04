Cristina Ferreira usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias que ilustram o seu dia de hoje.

Na legenda, a apresentadora da TVI explicou o que significa cada uma delas.

"Coisas do meu dia:

1. Visual da tarde (quarto do dia)

2. Aula de Pilates

3. Inauguração da loja da Inês Franco no LxFactory

4. Revistas que comprei hoje

5. Do programa da manhã

6. Já o comi

7. Fiz e comi também

8. #haters

9. Dream", escreveu Cristina.

Veja as fotografias na galeria.

