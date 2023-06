Cláudio Ramos foi convidado para participar no espetáculo de teatro de Mafalda Castro e Rui Simões, 'Bate Pé', baseado no seu podcast. Na sua página de Instagram, o apresentador falou sobre esta experiência e de que forma a viveu.

"Gostei. Falámos de relações, de como são cada uma delas. Rimos um bom bocado. Troquei a camisa por uma t-shirt de mini manga, bebi Pleno e brinquei. É bom fazê-lo de vez em quando!", nota.

"Sala cheia de gente e boa energia. Não imaginava que me recebessem tão bem. Eu sou inseguro, já vos tenho dito. Foi melhor do que esperava. Na verdade eu não esperava nada, porque acho sempre que as pessoas não vão ter grande paciência para me escutar. Que já estão fartas de me ver e ouvir todos os dias. Eles convidaram eu aceitei, primeiro no impulso, depois a medo, depois nos nervos, depois arrependi-me. Reclamei com a minha agente, reclamei com o Rui, reclamei com a Mafalda… e depois arrependi-me de tanto disparate, porque me valeu muito a pena. De vez em quando é bom sair da zona de conforto", reflete.

"Obrigado Mafalda e Rui, mal sabem vocês para onde me levou esta vossa viagem", termina.

Leia Também: Cláudio Ramos dá sugestão de nomes de crianças a Maria Botelho Moniz