Cláudio Ramos partilhou esta quinta-feira com os seus seguidores do Instagram um profundo desabafo onde reflete sobre a pressa com que muitas vezes vivemos os nossos dias.

"… Esta correria todos os dias é absurda, porque diz-nos a vida a cada dia que não vale a pena correr. Não adianta, não nos ajuda, não nos faz chegar mais depressa se tivermos que chegar a algum lado", começa por realçar.

"Diz-nos a vida todos os dias, que é altura de abrandar, que andarmos todos aqui numa briga constante com as expectativas e o relógio é, além de inglório, frustrante", defende, dando conta de que o segredo é abrandar o ritmo e viver intensamente cada momento.

"Diz-nos a vida que abrandemos todos porque se não o fizermos, corremos o risco de passar por Ela, sem perceber o preciosa que é, porque andamos nesta ânsia estúpida de querer chegar a algum lado sem valorizar onde já chegámos e por onde já passámos", escreve, apelando, por fim, a que os seus seguidores "pensemos nisto".

