Com o surgimento da pandemia foram muitas as pessoas que mudaram os seus hábitos e que até adotaram novos de forma a estarem mais em contacto com a natureza. Este foi o caso de Filipe, de 12 anos, filho mais novo de Fátima Lopes.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora da TVI revelou que o jovem começou a criar galinhas, gosto que herdou do avô.

"Com a pandemia, o meu filho decidiu criar galinhas. O meu pai foi o seu mestre e a verdade é que hoje o Filipe sabe tudo sobre o tema. É uma felicidade vê-lo a explicar aos amigos o universo das galinhas. Para não falar do privilégio de acordar com o galo a cantar", notou na sua conta de Instagram.

Curioso, não?

