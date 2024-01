Ainda dentro da casa mais vigiada do país, na página do cantor Leandro foi publicado um comunicado escrito pelo próprio antes de começar a aventura no 'Big Brother - Desafio Final', da TVI.

"Meus queridos, o ano de 2023 foi uma 'roda gigante' para muitos de nós e, como gosto de desafios, aceitei este que, como sabem, neste momento encontro-me num programa de TV", começou por dizer o artista.

"Deixei esta mensagem escrita para, quando assim a minha produção considerasse o melhor momento, a publicasse para todos vós", explicou.

"O meu objetivo será sempre mostrar-vos um pouco do que sou no dia a dia, estar perto mesmo estando 'longe' de cada um de vocês e, na medida em que me for permitido, mostrar sempre aquilo que mais amo fazer... cantar", destacou.

"Ao longo destes mais de 15 anos de palcos, canções, sorrisos e algumas lágrimas, vocês estiveram sempre lá... para mim! Ser-vos-ei eternamente grato por tudo isso... por me permitirem viver o sonho daquele que era um simples miúdo", acrescentou.

"Não será muito extenso este desafio de televisão, pois a minha vontade é voltar aos palcos e perceber que as minhas músicas geram reações e emoções em muitos de vós... e a mim! Lutarei e será o meu desafio constante ser mais e melhor para, a cada dia, a cada ano, conseguir chegar tão perto quanto possível de todos vós através da minha música", disse ainda.

"Agradeço do fundo do coração todo o apoio e carinho que recebo... e que consiga que assim seja por mais 10, 20, 30 anos. Aqueles que Deus nos permitir. Até já, será sempre um até já! Com carinho e muita música, Leandro", pode ler-se por fim.

