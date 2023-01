António Raminhos destacou um momento do seu espetáculo no Instagram no qual conta uma história relacionada com o pai.

"Chego a casa está o meu pai a ver um filme na TVI, mas um filme daqueles de terror, escabrosos, cheios de espíritos e demónios e não sei o quê. Eu gosto de ver esse tipo de filmes e sentei-me ao lado dele a ver", conta.

"Estávamos os dois sentados a ver o filme e há uma cena violentíssima", adianta, notando que na cena em questão aconteceu o assassinato de um homem e de um bebé, no âmbito de um "ritual satânico".

"Eu, completamente chocado com aquilo, a ver aquilo, comentário do meu pai: 'esta casa é pré-fabricada'", revelou o comediante, para riso geral do público.

Leia Também: António Raminhos recorda AVC que pai sofreu e presta-lhe 'homenagem'