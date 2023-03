As crianças gostam de fazer as suas traquinices e os filhos do príncipe William e da princesa Kate Middleton não são exceção.

Contudo, para estas ocasiões, a princesa de Gales tem uma estratégia que usa com as crianças de maneira a que estas acalmem e cessem o mau comportamento.

"Quando o príncipe Louis portou-se mal no Jubileu de Platina da rainha, por exemplo, ao pôr a língua de fora para a mãe, a reação de Kate foi bastante elogiada", notou Tom Quinn, especialista em realeza.

"Aparentemente ela usa um código secreto para acalmar as crianças nestas ocasiões - ela simplesmente diz, 'vamos fazer uma pausa'", nota.

"Tal como um antigo empregado disse, as crianças sabem que estas palavras têm mais peso do que se possa imaginar", faz ainda saber.

William e Kate, recorde-se, são pais de George, de nove anos, de Charlotte, de sete e do pequeno Louis, de quatro.

Leia Também: Kate Middleton troca vestidos por uniforme militar em compromisso