A tutela de Britney Spears esteve em destaque na imprensa internacional esta semana, depois do lançamento do polémico documentário 'Framing Britney Spears'.

Uma estreia que levou a que o longo processo de tutela da estrela pop, de 39 anos, voltasse aos tribunais, esta quinta-feira.

A cantora tem lutado por mais autonomia e para tirar ao pai, Jamie Spears, o controlo que tem na sua vida. Este é quem tem a tutela da artista já há mais de uma década.

A equipa jurídica de Britney irá estar presente num audiência sobre o caso da tutela num tribunal de Los Angeles, no entanto, a estrela não deverá comparecer.

Os advogados estão a tentar convencer o juiz a tirar a Jamie Spears o poder de ser o único a controlar a carreira, finanças e património da cantora, avança a imprensa internacional.

Recorde-se que no final do verão de 2020, os advogados de Britney informaram que a artista era "fortemente contra" o facto de o pai controlar os seus bens e finanças, de acordo com o TMZ. Jamie foi nomeado tutor da filha em 2008.

