A estreia do 'Big Brother Zoom', na TVI, motivou uma nova onda de críticas, por parte daqueles que defendem o fim dos reality shows, aos concorrentes escolhidos pela produção do formato. Comentários que geraram revolta a muitos dos que já fizeram parte de programas semelhantes.

Na manhã seguinte à grande estreia, Débora Picoito, antiga participante da 'Casa dos Segrdos', teve a "infeliz ideia" de questionar os seus colegas da empresa na qual trabalha sobre o que acharam do novo 'Big Brother'.

"‘Desculpa lá mas não vejo essas coisas. Isso é um atentado à minha inteligência'", terá respondido um dos colegas da jovem algarvia, provocando-lhe um sentimento de enorme tristeza.

"Sabendo o meu colega que sou uma ex-concorrente de reality show, que sou bastante inteligente e ocupo um bom cargo na empresa em que ambos trabalhamos. Sabem como custa ouvir isto? Não sabem", lamenta Débora, que passados seis anos desde que participou num reality show se sente cansada de ser rotulada por isso.

"Não sei que mais fazer em relação a este assunto, tenho pena. É que sempre que isto acontece fico com as lágrimas nos olhos. Passaram seis anos e ainda não sei lidar com isto", acrescenta.

"Sabiam que participar num programa de televisão desta género é a coisa mais divertida e espetacular de sempre? Vocês, seu críticos ignorantes, é que fazem com que a experiência seja uma merda cá fora. Podia dizer mais e acusar todos vocês de bullying, mas para vocês o bullying só conta se chamarmos preto a um africano ou gorda a uma pessoa com obesidade, o resto é chacota e diversão sem maldade. (...) Eu escolhi participar num programa mas não escolhi levar com vozes ignorantes o resto da minha vida", completou, por fim, lamentando que os agora participantes do novo 'Big Brother' tenham de sofrer a mesma discriminação quando abandonarem o programa.

