O nome de Geri Halliwell tem estado na imprensa internacional, mas não pelos melhores motivos.

O marido da ex-Spice Girls, Christian Horner, chefe da Red Bull, foi acusado de ter tido uma conduta imprópria com uma funcionária, mas o processo - após investigação - foi arquivado. Tal decisão foi tomada no passado dia 28 de fevereiro, na passada quarta-feira.

Menos de 24 horas depois foram divulgadas para a imprensa desportiva capturas de ecrã das supostas conversas de Horner com a funcionária em questão, uma partilha feita através de um endereço de e-mail anónimo.

Geri Halliwell sempre se manteve ao lado do marido, mas após esta divulgação vários amigos da cantora disseram que ela estaria a sentir-se "humilhada" e que o casamento poderia estar pela primeira vez em causa.

No entanto, pelas imagens divulgadas este fim de semana, parece que Geri continua ao lado do marido. Os dois foram vistos no Grande Prémio do Bahrein de mãos dadas, sorridentes e até a beijarem-se, pelo que parece que esta nova polémica não afetou a união entre os dois.

