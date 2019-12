Depois de nos ter mostrado o almoço de Natal da equipa que a acompanha no programa 'Júlia', Júlia Pinheiro voltou a reunir o seu núcleo forte para um balanço do ano de 2019.

"É assim que se fecha um ano de ouro. Com a melhor equipa do mundo. Com muita alegria. A minha profunda gratidão a cada um dos elementos desta equipa. Obrigada, Freemantle. Obrigada, Sic. Boas festas para todos", declarou a apresentadora na sua conta oficial de Instagram.

Recorde-se que este ano ficou marcado pela estreia do programa 'Júlia' nas tardes da SIC.

