À medida que os anos passam, o interesse pela realeza britânica tem-se intensificado e 2019 não foi exceção. Aquela que é a família real mais famosa do mundo esteve no centro das atenções e todos os membros do 'clã' foram protagonistas.

Desde nascimentos, casamentos, atos públicos, viagens oficiais, polémicas, alegadas intrigas e até um escândalo sexual, este ano foi repleto de momentos marcantes.

Prestes a entrar em 2010, recordamos nesta galeria os 19 momentos em que a família real esteve em grande destaque na imprensa internacional e nas redes sociais.

Leia Também: Os casais da realeza que subiram ao altar esta década