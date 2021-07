A TVI está em contagem decrescente para a estreia de 'O Amor Acontece', o novo reality show dedicado ao amor que vai unir Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira na apresentação.

Depois do Jornal das 8 os telespectadores vão ficar a conhecer os oito participantes (recorde-os na galeria) que foram selecionados na esperança de encontrar o par ideal e, quiçá, o amor de uma vida.

Serão quatro as duplas que à partida terão oportunidade de se conhecer. Os casais estarão em quatro casas distintas - casa da serra, casa da praia, casa do campo e moinho - em diferentes regiões do país.

Além da nova dupla de apresentadores, o formato vai contar com duas caras novas no leque de comentadores. Luísa Castel-Branco, Joana Albuquerque, ex-concorrente do 'Big Brother', e Gilmário Vemba vão participar nos diários para comentarem as peripécias dos casais e a evolução das relações.

Este segmento vai ser transmitido de segunda a sexta-feira, pelas 18 horas, com a condução de Mafalda de Castro.

