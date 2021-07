A poucos dias da estreia d'O Amor Acontece', o novo reality show da TVI, Mafalda de Castro abriu o coração para expressar a sua felicidade por regressar ao pequeno ecrã para apresentar os diários do programa.

Depois de ter sido convidada no 'Cristina ComVida', a digital influencer partilhou algumas fotos na companhia de Cristina Ferreira acompanhadas de palavras de profunda gratidão.

"Mais um daqueles projetos que me deixa um frio na barriga, um nó na garganta, nem sei. Às vezes tenho a sensação que sou a Mafalda de 16 anos e fico: WHAT? Estou a apresentar um programa com a Maria Cerqueira Gomes e com o Pedro Teixeira?", começou por escrever.

"Eu que tinha um autocolante do Pedro [Teixeira] no meu armário cheio de posters, eu que punha o 'Você na TV' para trás para ver a forma natural como a Cristina [Ferreira] e o Manuel [Luís Goucha] faziam um programa da manhã", continuou.

Mafalda de Castro frisou ainda que é "profundamente apaixonada pelo que faz" e agradeceu a "todas as pessoas que lhe permitem fazer o seu trabalho". "Que me permitem ter um lugar. Vou fazer o melhor que consigo com ele. Quero lá saber de rótulos, de notícias, de preconceitos, porque hoje estou orgulhosa de mim e do meu trabalho. E nervosa também", rematou.

Leia Também: Luísa Castel-Branco e Joana Albuquerque na equipa de novo reality show