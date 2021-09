O amor não aconteceu com Cláudia, o seu par nesta experiência, mas o consultor em marketing encontrou entre as antigas participantes do formato a sua cara-metade.

Chegou ao fim este domingo a experiência de António e Cláudia em 'O Amor Acontece'. Os dois participantes, que até já se conheciam fora do programa, não conseguiram encontrar o amor um no outro e decidiram não continuar uma aproximação longe das câmaras. Porém, durante a presença de ambos no diário que se seguiu à reunião semanal, António acabou por confessar em resposta a uma pergunta de Mafalda de Castro que já é um homem comprometido. O consultor em marketing confessa que encontrou o amor no programa, ainda que não tenha acontecido com o par escolhido pela produção. Após muita insistência, António revelou que está a viver um romance com uma antiga concorrente do reality show da TVI. Quanto à identidade da sua nova paixão, o segredo vai manter-se durante os primeiros tempos. Leia Também: 'O Amor Acontece'. "Fato de treino? Mas tu vives na Margem Sul ou quê?" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram