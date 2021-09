Susana Mendes, de 25 anos, tem sido uma das participantes do programa 'O Amor Acontece', na TVI, que mais tem dado que falar. A jovem de Odivelas deu nas vistas depois de questionar o seu pretendente, Rui Pedro, sobre o uso de fato de treino.

"Fato de treino? Mas tu vives na Margem Sul ou quê?", perguntou.

Já num desabafo para as câmaras acrescentou: "Acho que se vestem tão mal, tanto as mulheres como os homens, não me critiquem por isto".

Mas este não foi o único momento marcante da conversa. Num outro instante, Susana refere que não acredita que o sol seja uma estrela...

