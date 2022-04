Depois de terem sido divulgadas as fotografias oficiais do casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, realizado no último sábado, e de termos visto o look dos noivos, ficaram a faltar as aguardadas imagens do casal Victoria e David Beckham.

Donos de um estilo incontornável, Victoria e David Beckham destacaram-se, uma vez, mais pela elegância.

O antigo futebolista apostou num fato clássico preto, combinado com camisa branca e laço, já a empresária apostou num vestido comprido e acetinado em tons de prateado.

As imagens que mostram o visual dos elegantes pais do noivo foram partilhadas nas redes sociais de Victoria Beckham e fazem parte, tal como as fotos de Brooklyn e Nicola Peltz, de um editorial da revista Vogue.

"Pai e mãe orgulhosos", declara o antigo elemento das Spice Girls, felicitando uma vez mais os novos "sr. e a sra. Beckham".

