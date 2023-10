Tony Carreira fez questão de esclarecer esta quarta-feira que quando falou em mentiras e amnésia, na sequência do primeiro dia do julgamento da morte da filha, Sara Carreira, não estava a referir-se a Ivo Lucas.

O cantor falou com os jornalistas à porta do Tribunal de Santarém, no segundo dia do julgamento, acusando o primeiro condutor envolvido no acidente de mentir.

"Tentem ir a 28 [km] à hora para perceberem, mais ou menos, que estão parados. E simplesmente ele chega aqui e diz que ia a 80 [km] à hora. Portanto, isso são mentiras. É isso que eu quis dizer", explicou, referindo-se ao primeiro condutor.

"Vocês focam-se só no Ivo [Lucas]. Só falam do Ivo quando o acidente não foi só o Ivo", acrescentou depois, como avança a SIC Notícias. "E, para lá disso, as amnésias [surgem] quando dá jeito. A amnésia é uma coisa que está muito na moda nos tribunais", frisou, de novo.

De recordar que Sara Carreira morreu num acidente a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos. Ao volante do carro onde seguia ia Ivo Lucas, namorado da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

No âmbito deste processo, recorde-se, são arguidos Paulo Neves, que conduzia alcoolizado e abaixo do limite de velocidade, a fadista Cristina Branco, que bateu na viatura deste, o artista Ivo Lucas, que chocou com o carro da fadista e, por fim, Tiago Pacheco, que embateu no carro conduzido por Ivo Lucas. Os três homens são acusados do crime de homicídio por negligência grosseira e Cristina Branco do crime de homicídio por negligência.