Manuel Luís Goucha reservou a manhã desta segunda-feira para partilhar com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde reúne as melhores imagens do seu terceiro dia de férias.

O apresentador encontra-se para já a desfrutar de uns dias merecidos dias de descanso na companhia do marido, Rui Oliveira, num maravilhoso barco casa, com o qual tem navegado pela barragem do Alqueva.

Limpezas, cozinhados e paisagens idílicas, encontre tudo isto e muito mais no vídeo partilhado por Goucha.

