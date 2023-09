Esta não está a ser uma semana fácil para Iasmin. Embora tenha conseguido entrar no 'Big Brother' e assim cumprir um sonho, a jovem luso-brasileira tem tido alguns arrufos com os colegas e acabou por ficar em último lugar no índice de popularidade.

A primeira tabela desta edição foi conhecida na manhã desta quinta-feira, dia 14 de setembro, e através dela é possível perceber quais são os concorrentes que reúnem maior consenso junto do público - e os que, pelo contrário, não têm o apoio dos espectadores.

Joana Sobral teve um início fulgurante e conseguiu assim conquistar o público, que a elegeu como a participante favorita.

Em segundo lugar ficou Catarina Esparteiro e logo depois surge Ossman Idrisse.

A fazer companhia a Iasmin nos lugares mais abaixo estão André Lopes e Zé Pedro Rocha, sendo que estão ambos nomeados e em risco de saírem do programa.

