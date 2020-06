Núria Madruga recorreu às stories da sua página de Instagram para destacar a mais recente notícia sobre ofoco de no de Lisboa.

Uma informação que levou a atriz a manifestar-se na rede social, mostrando-se revoltada com a festa ilegal que se realizou no dia 7 de junho no clube desportivo de Odiáxere, em Lagos. Um evento que reuniu mais de 100 pessoas durante a pandemia da Covid-19.

"Vamos continuar a fazer festas com imensas pessoas e a meter cada vez mais pessoas em risco? Vamos continuar a brincar e a ridicularizar tudo isto? Não acontece só aos outros! E, infelizmente, isto ainda não acabou", escreveu a atriz, esta quarta-feira, 17 de junho.

