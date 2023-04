Núria Madruga voltou a destacar no Instagram um novo carinhoso momento que viveu junto do filho mais novo, o pequeno Vicente, que nasceu em dezembro do ano passado.

"Obrigada, meu filho. A vida é ainda mais bonita contigo. Quatro meses de ti", escreveu a atriz na legenda de um vídeo em que aparece a amamentar o filho no meio da natureza.

Logo de seguida, os comentários não tardaram a chegar com vários fãs, colegas e amigos a destacarem a "ternura" deste "momento mágico" entre mãe e filho.

De recordar que o menino é fruto do casamento de Núria com Vasco Silva. O casal tem ainda em comum o filho Lourenço e os gémeos Salvador e Sebastião.

