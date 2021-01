Este domingo foi simbólico para Núria Madruga. O marido da atriz, Vasco Silva, soprou as velas por mais um aniversário e, à semelhança dos anos anteriores, a data não foi esquecida nas redes sociais.

"Parabéns, meu amor! Ao teu lado fica tudo mais fácil, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigada por me proporcionares sempre as melhores gargalhadas", escreveu Núria na legenda de uma fotografia do casal.

Recorde-se que Núria Madruga e Vasco Silva trocaram alianças em 2010 e são pais de três rapazes - os gémeos Sebastião e Salvador, de nove anos, e Lourenço, de três.

